Марафон в Киеве: какие улицы стоит объезжать

В Киеве проходит полумарафон, из-за которого перекрыли несколько улиц. Движение ограничили с утра 6 апреля и до 22 часов 7 апреля.

В Киеве начался международный полумарафон, где бегают не только взрослые, но и дети. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Уже нельзя проехать по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбацкой и Набережному шоссе. А также мостам Северному, Парковому и Гаванскому.



Ограничено движение автомобилей в Киеве

На 21 километр: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсное движение по полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

На 10 километров: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.



Марафон в Киеве

Открыли первый день марафона дистанцией в 4,2 километра. Соревновались команды государственных и частных учреждений. Были и представители СМИ, которые также принимали участие в забеге.

Я работаю в полиции охраны, поэтому обязан заниматься спортом. Готовился к марафону в свободное время. Прибежал одним из первых,

– рассказал участник забега Сергей Арешкин.

Стартовали также подростки на дистанции в полтора километра. Впоследствии будут дистанции в 800, 400 и для самых маленьких – 100 метров.

Смотрите фото с марафона: