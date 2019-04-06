18:14
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
      Вєсті Кремля
      21:39, 5 апреля
      Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
      Вєсті.UA
      19:59, 5 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Марафон в Киеве: какие улицы стоит объезжать

      32 Читати новину українською

      В Киеве проходит полумарафон, из-за которого перекрыли несколько улиц. Движение ограничили с утра 6 апреля и до 22 часов 7 апреля.

      В Киеве начался международный полумарафон, где бегают не только взрослые, но и дети. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

      Читайте также: Киев посетит Корж Зе Скалли – самый татуированный дизайнер Франции

      Уже нельзя проехать по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбацкой и Набережному шоссе. А также мостам Северному, Парковому и Гаванскому.

      Київ
      Ограничено движение автомобилей в Киеве

      На 21 километр: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсное движение по полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

      На 10 километров: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

      Марафон
      Марафон в Киеве

      Открыли первый день марафона дистанцией в 4,2 километра. Соревновались команды государственных  и частных учреждений. Были и представители СМИ, которые также принимали участие в забеге.

      Я работаю в полиции охраны, поэтому обязан заниматься спортом. Готовился к марафону в свободное время. Прибежал одним из первых,
      – рассказал участник забега Сергей Арешкин.

      Стартовали также подростки на дистанции в полтора километра. Впоследствии будут дистанции в 800, 400 и для самых маленьких – 100 метров.

      Смотрите фото с марафона:

       

      blog_ava
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сегодня
      522
      Теги: Спорт Новости Украины Новости Киева Новости Спорта
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сегодня , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 1199
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      сегодня , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      124
      Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      сегодня , 13:00 Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
      Віталій Шабунін 522
      В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      сегодня , 12:00 В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      Ольга Черненко 711
      НеМамы: история женщин, которые становятся матерями лишь на мгновение
      сегодня , 15:39 НеМамы: история женщин, которые становятся матерями лишь на мгновение
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Роналду обвинил УЕФА в своем удалении – на церемонии игрок года ФИФА может взорваться новый скандал
       22 сентября 2018 , 11:37
      Форвард сборной Украины может перейти в испанский клуб, где уже выступает нападающий Шахтера
       19 декабря 2018 , 12:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук