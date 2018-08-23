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Марченко и Стаховский вылетели из квалификации US Open, Калинина прошла дальше

25 Читати новину українською
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина

Украина не будет представлена в мужской сетке US Open. Двое украинских теннисистов не сумели пройти квалификацию турнира, проиграв свои матчи. Зато продолжат выступления украинские теннисистки.

В мужском разряде Украину мог представлять Александр Долгополов. Но первая ракетка Украины снялась с турнира из-за травмы. А Сергей Стаховский и Илья Марченко не сумели пройти через квалификацию.

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Стаховский, который в рейтинге занимает 138-ое место, неожиданно уступил американцу Тай-Сон Квятковски. И если еще первые два сета были похожи на борьбу, то третий сет украинец полностью провалил, выиграв лишь один гейм, когда счет был 0: 5.

Сергей Стаховский – Тай-Сон Квятковски 1: 2 (4: 6, 6: 3, 1: 6)

Илья Марченко свой матч проиграл хорвату Иво Карловичу. При этом сделал это за два сета. В первом из них решающим стал восьмой сет на подаче украинца, который Марченко проиграл. Во втором сете все решилось на тай-брейке. Наш теннисист начал довольно неплохо, и вел в счете 4: 1 и 6: 2, но Карлович сумел отыграться.

Илья Марченко – Иво Карлович 0: 2 (3: 6, 6: 7 (7)

Зато во второй круг квалификации прошла Ангелина Калинина. После первого сета казалось, что украинка без проблем пройдет румынку Елену Габриэле Русе. Ведь Калинина выиграла все подачи соперницы, отдав взамен лишь одну свою. Но во втором сете все решалось на тай-брейке. Там успех снова был на стороне украинки. Она и сыграет во втором круге квалификации, как и Марта Костюк.

Ангелина Калинина – Елена Габриэла Русе 2: 0 (6: 1, 7: 6 (2)

Стоит добавить, что в главной сетке US Open зрители увидят Элину Свитолину, Лесю Цуренко, Екатерину Бондаренко, Екатерину Козлову и Даяну Ястремскую, которые попали в основную сетку турнира напрямую. Лесе Цуренко и Элине Свитолиной уже удавалось пробиться в четвертый раунд соревнований.

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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