Маргарет Тэтчер или Стивен Хокинг: британцы решают, кто будет изображен на новой банкноте

В Великобритании должна выйти обновленная 50-ти фунтовая банкнота. Кто будет изображен на купюре предлагали сами британцы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Британцы предложили почти тысячу известных соотечественников в рамках конкурса Банка Англии на изображение для новых банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов.

В списке из 992 человек фигурируют физик и космолог Стивен Хокинг, математики Ада Лавлейс и Алан Тюринг, биофизик Розалинд Фрэнклин, а также Химик Дороти Годжкин и первая женщина премьер-министр Маргарет Тэтчер.

Сейчас на купюрах номиналом 50 фунтов можно увидеть портреты родителей британской промышленной революции – англичанина Мэтью Бултона и шотландца Джеймса Уатта.



50 британских фунтов

В октябре Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот, которые станут последними в серии обновленных купюр, отпечатанных на полимерном материале. Банк Англии намеревался почтить память британских ученых. Во время конкурса принимались кандидатуры реальных лиц, которые внесли значительный вклад в развитие науки и уже умерли.

Далее отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.