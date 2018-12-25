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      Маргарет Тэтчер или Стивен Хокинг: британцы решают, кто будет изображен на новой банкноте

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      Лондон
      Лондон / Фото из открытых источников

      В Великобритании должна выйти обновленная 50-ти фунтовая банкнота. Кто будет изображен на купюре предлагали сами британцы.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Британцы предложили почти тысячу известных соотечественников в рамках конкурса Банка Англии на изображение для новых банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов.

      В списке из 992 человек фигурируют физик и космолог Стивен Хокинг, математики Ада Лавлейс и Алан Тюринг, биофизик Розалинд Фрэнклин, а также Химик Дороти Годжкин и первая женщина премьер-министр Маргарет Тэтчер.

      Сейчас на купюрах номиналом 50 фунтов можно увидеть портреты родителей британской промышленной революции – англичанина Мэтью Бултона и шотландца Джеймса Уатта.

      фунти Британія гроші
      50 британских фунтов

      В октябре Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот, которые станут последними в серии обновленных купюр, отпечатанных на полимерном материале. Банк Англии намеревался почтить память британских ученых. Во время конкурса принимались кандидатуры реальных лиц, которые внесли значительный вклад в развитие науки и уже умерли.

      Далее отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.

      Теги: Новости Украины Деньги Великобритания
      Источник: 24 Канал
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