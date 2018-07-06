21:39
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин
Вєсті.UA
21:21, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Марго Робби пришла на показ фильма в прозрачном кружевном платье

176 Читати новину українською
Марго Робби в Лондоне
Марго Робби в Лондоне / www.gettyimages.in

Австралийская киноактриса Марго Робби стала одной из гостей специального показа фильма "Терминал", в котором она исполнила главную роль. На светское событие в Лондоне актриса пришла в очень пикантном наряде.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Полупрозрачное кружевное платье черного цвета изрядно привлекло внимание прессы. Если раньше Марго отдавала предпочтение пастельным оттенкам, то на вечеринке в Prince Charles Cinema, 5 июня, она удивила всех.

Читайте также: Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свой итальянский отдых с мужем: фото

Пикантное мини-платье на бретельках и с кружевом, сквозь которое можно было заметить отсутствие бюстгальтера, отлично подходило актрисе. Дополнила свой лук 28-летняя звезда классическими черными туфлями, а от аксессуаров решила отказаться.

Марго Робби


Марго Робби

Относительно макияжа, то он как всегда был сдержан и главный акцент был сделан на глаза. Прическа Робби тоже была достаточно лаконичной и элегантной.
Марго Робби

Мировая премьера ленты Вон Штайна "Терминал" ("Terminal") состоялась 11 мая 2018 года.

Теги: Мода LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
сегодня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 505
Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
сегодня, 18:05 Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
Настя Сукач 136
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сегодня, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 1092
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сегодня, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 138
Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
сегодня, 14:22 Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
Євгенія Мазур 1353
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук