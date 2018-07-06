Марго Робби пришла на показ фильма в прозрачном кружевном платье
Австралийская киноактриса Марго Робби стала одной из гостей специального показа фильма "Терминал", в котором она исполнила главную роль. На светское событие в Лондоне актриса пришла в очень пикантном наряде.
Об этом сообщают на The Daily Mail.
Полупрозрачное кружевное платье черного цвета изрядно привлекло внимание прессы. Если раньше Марго отдавала предпочтение пастельным оттенкам, то на вечеринке в Prince Charles Cinema, 5 июня, она удивила всех.
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Пикантное мини-платье на бретельках и с кружевом, сквозь которое можно было заметить отсутствие бюстгальтера, отлично подходило актрисе. Дополнила свой лук 28-летняя звезда классическими черными туфлями, а от аксессуаров решила отказаться.
Марго Робби
Марго Робби
Относительно макияжа, то он как всегда был сдержан и главный акцент был сделан на глаза. Прическа Робби тоже была достаточно лаконичной и элегантной.
Марго Робби
Мировая премьера ленты Вон Штайна "Терминал" ("Terminal") состоялась 11 мая 2018 года.