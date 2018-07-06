Марго Робби пришла на показ фильма в прозрачном кружевном платье

Австралийская киноактриса Марго Робби стала одной из гостей специального показа фильма "Терминал", в котором она исполнила главную роль. На светское событие в Лондоне актриса пришла в очень пикантном наряде.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Полупрозрачное кружевное платье черного цвета изрядно привлекло внимание прессы. Если раньше Марго отдавала предпочтение пастельным оттенкам, то на вечеринке в Prince Charles Cinema, 5 июня, она удивила всех.

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Пикантное мини-платье на бретельках и с кружевом, сквозь которое можно было заметить отсутствие бюстгальтера, отлично подходило актрисе. Дополнила свой лук 28-летняя звезда классическими черными туфлями, а от аксессуаров решила отказаться.

Марго Робби



Марго Робби

Относительно макияжа, то он как всегда был сдержан и главный акцент был сделан на глаза. Прическа Робби тоже была достаточно лаконичной и элегантной.

Марго Робби

Мировая премьера ленты Вон Штайна "Терминал" ("Terminal") состоялась 11 мая 2018 года.