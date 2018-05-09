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Марго Робби стала лицом новой линии Chanel для зимних видов спорта: первое фото

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Марго Робби
Марго Робби / Фото из открытых источников

Голливудская актриса Марго Робби, которую в этом году номинировали на премию "Оскар" за роль в фильме "Я, Тони", стала официальным послом новой линии Chanel для зимних видов спорта. Бренд опубликовал первое фото из кампейна одежды.

Coco Neige –такое название будет иметь новая линейка одежды модного дома Chanel, которую уже представила Марго. Однако вещи из новой коллекции будут посвящены не только зимним видам спорта, но и активному отдыху.

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Издание WWD уже опубликовало первый кадр из будущей рекламной кампании, которая полностью будет доступна только 10 июня. На снимке Марго примеряла белый свитер с желтыми вставками и шапку-ушанку на фоне голубого неба. Автором фотосета стал знаменитый французский кутюрье Карл Лагерфельд.


Марго Робби для Chanel Coco Neige

Первое, что мне сказал Карл Лагерфельд, было то, что нам не нужно слишком серьезно относиться к себе. Он мыслит очень творчески и точно знает, чего хочет. Я и раньше знала, что он гений, но проведя вместе с ним время, я убедилась в том, что он еще и просто замечательный человек,
– прокомментировала съемки нового кампейна актриса.

 

So happy to be in Paris with @chanelofficial

Допис, поширений користувачем @ margotrobbie

 

Напомним, что Робби стала звездной гостьей громкого показа Chanel в Париже на прошлой неделе.

Теги: LifeStyle Мода Голливуд
Источник: 24 Канал
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