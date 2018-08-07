Марго Робби в фильме "Однажды в Голливуде": появилось первое фото
Актриса Марго Робби поделилась первым кадром из будущего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На фото она изображена в образе актрисы и модели Шэрон Тейт.
Ранее авторы фильма показывали кадры с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, которые исполняют главные роли.
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"Однажды в Голливуде" – это фильм о события в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт (именно ее роль исполняет Марго Робби) преступной группой Чарльза Мэнсона.
Источник: 24 Канал
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