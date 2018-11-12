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      Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике

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      Марихуана – воздействие на организм, лечебные свойства
      Марихуана – воздействие на организм, лечебные свойства / 24 канал

      При слове "марихуана" или "каннабис" на ум приходит только одна ассоциация, связанная с наркоманией. Но не все так однозначно – марихуана может лечить ряд серьезных заболеваний или облегчить их симптомы.

      Вопрос о пользе и вреде этого вещества поднялся снова после легализации марихуаны в Канаде. Она стала второй страной мира, полностью легализовавшей каннабис. В 2000 году марихуану узаконил Уругвай.

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      Хотя в медицинских целях марихуану используют уже давно – она помогает при анорексии, лечении рака и эпилепсии. Медицинский каннабис также используют в борьбе со СПИДом, глаукомой, рассеянным склерозом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

      Однако не все так однозначно. Как марихуана воздействует на человеческий организм и сознание и от какой дозы можно умереть – далее в инфографике.

      Марихуана – психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивный компонент – ТГК (тетрагидроканабинол).


      Марихуана: влияние на организм и лечебные свойства

      Теги: Здоровье Новости Украины Публикации Инфографика медицинский каннабис Канада Наркотики
      Источник: 24 канал
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