При слове "марихуана" или "каннабис" на ум приходит только одна ассоциация, связанная с наркоманией. Но не все так однозначно – марихуана может лечить ряд серьезных заболеваний или облегчить их симптомы.

Вопрос о пользе и вреде этого вещества поднялся снова после легализации марихуаны в Канаде. Она стала второй страной мира, полностью легализовавшей каннабис. В 2000 году марихуану узаконил Уругвай.

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Хотя в медицинских целях марихуану используют уже давно – она помогает при анорексии, лечении рака и эпилепсии. Медицинский каннабис также используют в борьбе со СПИДом, глаукомой, рассеянным склерозом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Однако не все так однозначно. Как марихуана воздействует на человеческий организм и сознание и от какой дозы можно умереть – далее в инфографике.

Марихуана – психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивный компонент – ТГК (тетрагидроканабинол).



Марихуана: влияние на организм и лечебные свойства