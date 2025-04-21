Где сейчас Мария Ковальчук и что с ней случилось в Дубае: российская модель поведала подробности

Украинская модель Мария Ковальчук, которая ранее получила тяжелые травмы во время пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах, вероятно, сейчас находится в Украине и проходит курс реабилитации. По неофициальной информации, ее состояние постепенно улучшается.

Правоохранительные органы Украины начали расследование обстоятельств инцидента, однако официальных комментариев относительно хода дела пока не предоставляют. Между тем российская модель Татьяна Можегова, которая долгое время работала за рубежом, обнародовала свою версию событий в обращении на ютубе, передает 24 Канал.

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Какие новые детали дела модели Ковальчук стали известны

По словам Можеговой, на частной вечеринке в Дубае, где пострадала Мария Ковальчук, присутствовали еще две девушки, судьба которых пока неизвестна. Она утверждает, что все они могли стать жертвами насилия.

Также Можегова заявила, что Ковальчук, вероятно, не осознавала настоящего характера мероприятия и ожидала культурное событие с музыкой и общением. Однако ситуация обернулась трагедией.

Кроме того, Можегова добавила, что, скорее всего, сейчас происходит давление на мать пострадавшей, и, по слухам, ей якобы пообещали деньги в виде 2 миллионов долларов США за неразглашение дела дальше. Сама мама Ковальчук этого не комментировала.

Татьяна Можегова также сообщила, что два человека, которые представились модельными скаутами и организовывали участие Ковальчук в мероприятии, покинули ОАЭ и, вероятно, скрываются в Европе. Прямых доказательств этих утверждений пока не обнародовано.

Отдельное внимание она обратила на знакомую Ковальчук – россиянку Ангелину Дорошенкову, которая, по ее словам, сопровождала модель в Дубае и после событий удалила из своих соцсетей все фото, связанные с Марией.

В своем обращении Можегова также подняла вопрос системных проблем в модельном бизнесе – в частности, привлечения моделей к опасным или сомнительным мероприятиям под видом легальных контрактов. Она призвала агентства тщательно проверять клиентов и избегать сотрудничества со схемами, имеющими признаки эксплуатации.

К слову, Мария Ковальчук прибыла в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года для участия в модельном проекте. Однако в марте 2025-го ее российская подруга Ангелина Дорошенкова заявила о внезапном исчезновении модели.

После этого Ковальчук длительное время не выходила на связь, а через 10 дней ее обнаружили с многочисленными травмами – переломами ног, позвоночника и рук. При этом у девушки не было ни документов, ни мобильного телефона. Семья Марии предполагает, что она могла стать жертвой сексуального рабства.