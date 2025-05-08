Свидетель трагедии с Марией Ковальчук назвала имя мужчины, который причастен к избиению в Дубае

В сети появились новые подробности в деле модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии и с большим количеством серьезных травм после ужасной вечеринки. Так, женщина, которая также была на вечеринке, назвала имя мужчины, который, вероятно, причастен к трагедии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую модель Татьяну Можегову, которая на своем YouTube-канале опубликовала новые детали о трагедии.

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Кто причастен к трагедии с Марией Ковальчук

Женщина по имени Ксения, которая вместе с 19-летней Марией Ковальчук была на роковой вечеринке в Дубае, рассказала, что, вероятно, к трагедии причастен мужчина, которого зовут Саид.

Кто собрал гостей на вилле пока неизвестно. Однако появился такой человек по имени Саид. Именно он организатор и глава этой вечеринки,

– передала слова свидетельницы российская модель.

Ксения, которой удалось спастись с роковой вечеринки, рассказала, что все мероприятие оказалось ловушкой. Так, перед вечеринкой и поездкой на виллу, женщин заставляли подписывать контракт, по условиям которого должны были просто сопровождать состоятельных мужчин. Однако на самом деле женщин насиловали, били и жестоко обращались.

По словам Ксении, из закрытых комнат постоянно раздавались громкие крики. Более того, женщина заметила, что охранники якобы выносили из виллы что-то большое, завернутое в ковер. Вероятно, в нем могли спрятать человеческое тело.

Главное о трагедии с Марией Ковальчук

Мария Ковальчук исчезла 9 марта. Родным она сообщила, что познакомилась с "представителями модельного агентства" и останется у новых знакомых на ночь. Через 10 дней тело 19-летней девушки нашли на обочине дороги в Дубае.

У Марии Ковальчук обнаружили большое количество серьезных травм и госпитализировали в сложном состоянии. По словам матери, девушка уже перенесла 3 сложные операции.

В Дубае правоохранительные органы официально заявили, что травмы модель получила якобы, когда "зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты". Однако никаких объяснений, как девушка попала на закрытую территорию, а после оказалась на обочине – не сообщают.

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