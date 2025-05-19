"Я знаю, кто это был": мать Марии Ковальчук раскрыла подробности о нападении на модель в Дубае

Мать украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии, заявила, что она знает, кто был причастен к нападению на ее дочь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто причастен к нападению на Марию Ковальчук

Мать 20-летней модели Анна Ковальчук заявила, что причастные к нападению на ее дочь не являются гражданами Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время женщина не назвала никаких имен.

Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке,

– сказала Анна Ковальчук.

Подробности нападения на Марию Ковальчук раскрыла также ее подруга. По словам девушки, к нападению были причастны как мужчины, так и женщины.

Известно, что состояние 20-летней модели значительно улучшилось. Она уже может разговаривать, однако ходить ей еще не удается. По словам подруги украинки, она уже перенесла восемь операций, а впереди ее ждет по меньшей мере еще одна.

Напомним, Мария Ковальчук прибыла в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года для участия в модельном проекте. Однако в марте 2025 ее подруга Ангелина Дорошенкова заявила о внезапном исчезновении модели. Через 10 дней ее обнаружили с многочисленными травмами в одной из больниц, при этом у девушки не было ни документов, ни мобильного телефона.