"Я знаю, кто это был": мать Марии Ковальчук раскрыла подробности о нападении на модель в Дубае
- Мать Марии Ковальчук заявила, что знает, кто причастен к нападению на ее дочь в Дубае, но не назвала конкретных имен.
- Подруга 20-летней украинской модели также рассказала, что к нападению были причастны как мужчины, так и женщины.
Мать украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии, заявила, что она знает, кто был причастен к нападению на ее дочь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Читайте также Роковая вечеринка-ловушка: свидетель раскрыл ужасные подробности истории Марии Ковальчук
Кто причастен к нападению на Марию Ковальчук
Мать 20-летней модели Анна Ковальчук заявила, что причастные к нападению на ее дочь не являются гражданами Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время женщина не назвала никаких имен.
Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке,
– сказала Анна Ковальчук.
Подробности нападения на Марию Ковальчук раскрыла также ее подруга. По словам девушки, к нападению были причастны как мужчины, так и женщины.
Известно, что состояние 20-летней модели значительно улучшилось. Она уже может разговаривать, однако ходить ей еще не удается. По словам подруги украинки, она уже перенесла восемь операций, а впереди ее ждет по меньшей мере еще одна.
Напомним, Мария Ковальчук прибыла в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года для участия в модельном проекте. Однако в марте 2025 ее подруга Ангелина Дорошенкова заявила о внезапном исчезновении модели. Через 10 дней ее обнаружили с многочисленными травмами в одной из больниц, при этом у девушки не было ни документов, ни мобильного телефона.