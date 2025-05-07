Роковая вечеринка-ловушка: свидетель раскрыл ужасные подробности истории Марии Ковальчук

Свидетель по делу избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук рассказала шокирующие детали роковой вечеринки. По ее словам, девушек заставили подписать контракты, а затем изолировали, избивали и не выпускали с виллы.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на модель Татьяну Можегову, которая долгое время работала за рубежом.

Читайте также Где сейчас Мария Ковальчук и что именно с ней случилось в Дубае: российская модель рассказала подробности

В деле модели из Украины появились новые детали

В деле исчезновения 19-летней украинской модели Марии Ковальчук, которую с тяжелыми травмами нашли на обочине в Дубае, появились новые шокирующие детали.

Очевидица событий рассказала, что на роковой вечеринке девушек заставляли подписывать сомнительные контракты, а впоследствии – удерживали без телефонов и документов, били и унижали.

Женщина по имени Ксения, которая была на той самой вечеринке, заявила, что организаторы мероприятия вели себя жестоко, а тех, кто сопротивлялся, наказывали жестко. По ее словам, Ковальчук отказывалась "работать" с шейхами. Она утверждает, что видела, как охранники выносили нечто похожее на тело, завернутое в ковер.

Официально в Дубае заявили, что девушка якобы упала со стройплощадки, но родные в это не верят. Украинская полиция открыла дело по статье о торговле людьми. Тем временем Мария уже в Украине и проходит реабилитацию после трех операций.