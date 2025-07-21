Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марии Ковальчук в интервью российской "оппозиционной" журналистке Ксении Собчак.

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Кого назвала Мария Ковальчук виновными в трагедии?

Главным фигурантом истории с издевательством над Марией Ковальчук стал Артем Папазов – сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, который сейчас живет в ОАЭ.

В компании также были россиянин Максим Крашенников (по показаниям, он рано ушел и участия не принимал), белорус Александр Лоптицкий, российский блогер Александра Мерцалова и уроженка Украины Милена Долганова.

Мать Марии утверждает, что Папазова после инцидента задерживали, но впоследствии отпустили – якобы после "звонка сверху". Семья подозревает, что расследование затягивается из-за коррупционных связей.

Кроме того, Анна Ковальчук отметила, что пыталась связаться со всеми участниками трагедии. Ответила ей только Александра Мерцалова.

Также мама Марии рассказала, что из всех подозреваемых только Максим Крашенников давал более или менее правдивые показания, но он мог не все знать, потому что ушел с вечеринки раньше и не участвовал в издевательствах над девушкой.

К слову, Мария Ковальчук также впервые рассказала, что с ней случилось в марте 2025 года на вечеринке в Дубае. Девушка показала свое состояние сейчас и объяснила, что пережила за последнее время.