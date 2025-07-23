Жертва скандала в Дубае Мария Ковальчук попрощалась с OnlyFans и планирует новое будущее

После громкого скандала в Дубае модель Мария Ковальчук заявила, что навсегда прощается с OnlyFans. Она хочет начать новую жизнь без эротического контента и с настоящим саморазвитием.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для российской журналистки Ксении Собчак. Скандальная история украинской модели Марии Ковальчук, которая оказалась в центре громкого инцидента в Дубае, получила новое развитие.

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Украинская модель после инцидента в Дубае отказалась от эротических съемок

Девушка, которая два месяца находилась под контролем местной полиции без возможности выехать из страны и без документов, заявила, что полностью завершает свою деятельность на платформе OnlyFans.

В откровенном интервью Мария впервые открыто рассказала о том, что пережила в Объединенных Арабских Эмиратах. По ее словам, все, что произошло, было похоже на классическую ситуацию торговли людьми: модель заманили на частную БДСМ-съемку, после чего начался настоящий ад.

Ковальчук рассказала, что ее контролировали, принуждали к участию в насильственных съемках, а потом держали под домашним арестом – без права возвращения домой.

Мария призналась, что после пережитого не видит для себя никакого морального или психологического пути возвращения к прошлой деятельности. По ее словам, она зарабатывала на жизнь преимущественно благодаря OnlyFans, однако теперь хочет оставить это позади.