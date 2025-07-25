Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Марии Ковальчук российской "оппозиционной" журналистке Ксении Собчак.

К теме Жертва скандала в Дубае Мария Ковальчук попрощалась с OnlyFans и планирует новое будущее

Что рассказала Мария Ковальчук об обидчиках?

Мария Ковальчук отметила, что среди ее обидчиков в Дубае были: Артем Папазов, Александр Лаптинский, Александра Мерцалова й Милена Долганова.

Девушка рассказала, что она проводила время с молодыми людьми в одном из отелей ОАЭ и сначала все было хорошо. Однако в какой-то момент, вероятно, из-за действия алкоголя и наркотиков, к ней начали относиться агрессивно и даже преследовать.

Модель отметила, что впервые встретила Папазова в караоке, где и обменялась с ним контактами. Через определенный период Ковальчук снова заметила парня с друзьями и рассказала, что находится в затруднительном положении, ведь у нее закончилось бронирование в отеле. Тогда компания Папазова предложила ей помощь, поэтому у девушки не было никаких мыслей о негативных последствиях общения с ними.

Они предложили пойти с ними в номер, а дальше Артем поможет всем нам улететь в Таиланд. Молодая компания, все веселые, хорошие люди, почему бы и нет. Все было хорошо, пока на следующий день ребята не поехали за алкоголем,

– рассказала Ковальчук.

Украинка также рассказала, что ее новые знакомые начали употреблять крепкий алкоголь и настаивали, чтобы она присоединилась. Впоследствии ребята вели себя все агрессивнее – якобы в шутку заявляли: "Ты принадлежишь нам! Мы будем делать с тобой все, что захотим!". За всем этим наблюдали Милена Долганова и Александра Мерцалова, которая, надев вещи украинской модели, просто вышла из отеля.

Ковальчук также отметила, что Артем Папазов и Александр Лаптинский регулярно устраивают подобные вечеринки. По ее словам, оба проживают в Дубае вместе с родителями.

Что известно об обидчиках украинской модели?

Артем Папазов – 19-летний сын бизнесмена Олега Папазова. Олег родился в Донецке, а после распада СССР переехал в Россию, где занялся предпринимательством. В 1990-х он развивал ресторанный бизнес, торговал табаком и лекарствами, а также сдавал недвижимость в аренду. В 2008 году вместе со старшим сыном Олегом он основал сеть пекарен. Несмотря на амбиции выйти на международный рынок, реализовать это ему не удалось. Сегодня семья преимущественно живет в Дубае, ведет роскошный образ жизни и публично демонстрирует состоятельность.



Артем Папазов (в черном) вместе со своей семьей / Фото из соцсетей Олега Папазова

После громкого скандала, связанного с нападением на Марию Ковальчук, Олег Папазов ограничил доступ к своим соцсетям. А на странице матери Артема в Facebook исчезли все семейные фото.



Олег Папазов, который родился в Донецке, ограничил доступ к своим соцсетям / Скриншот с фейсбук-страницы мужчины

Александра Мерцалова – 19-летняя блогер, дочь владельца московского медицинского центра Антона Мерцалова. В Дубае она занимается криптовалютами и дизайном одежды.



Александра Мерцалова также участвовала в вечеринке в Дубае / Фото из инстаграма девушки

О 16-летней Милене Долгановой, которая родилась в Украине, известно немного. Ее отец руководит несколькими компаниями в Узбекистане, а в свое время начинал бизнес в Киеве. Также он является тренером, психоаналитиком и бизнес-консультантом.



Милена Долганова, участница вечеринки в Дубае, родилась в Украине / Фото из соцсетей



Отец Милены Долгановой ранее имел бизнес в Киеве / Фото из соцсетей мужчины

Еще один фигурант скандала – 29-летний Александр Лаптинский, уроженец Беларуси. В белорусских медиа его уже окрестили "темщиком" – из-за готовности браться за любые способы быстрого заработка. С 2022 года он живет в России, где активно оформлял микрозаймы. С 2023-го перебрался в ОАЭ, где организовывал быстрые свидания, обустраивал фотозоны, занимался турами, арендой элитного жилья и автомобилей, а также продавал визы в Дубай.



Белоруса Александра Лаптинского прозвали "темщиком" / Фото из соцсетей парня

Что говорят сами обидчики Марии Ковальчук о вечеринке?

Первым на скандал вокруг Марии Ковальчук отреагировал Артем Папазов. Он заявил, что все обвинения модели – это "чушь", а травмы она якобы получила после "падения со здания, на которое сама забралась через 5 часов после того, как покинула отель".

На камерах четко видно, что она выходила из номера, в лифте и в фойе без следов насилия. И как ее могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил? И не упоминается в интервью, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану, ее не преследовали,

– выдал парень.

Папазов также утверждал, что на вечеринке девушка вела себя нестабильно и пыталась перелезть через балконное ограждение.

"И главное, почему все присутствующие не знали, как реагировать на поведение Марии: к вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота, и ей все надоело. Что ее больше никто не увидит", – утверждает мажор.

Он добавил, что Мария оставила в отеле все вещи, кроме телефона, и не пыталась связаться с близкими или полицией.

Похожую позицию высказала и Александра Мерцалова. Она почти дословно повторила слова Папазова, предположив, что обвинения против них возникли с целью "отбелить" репутацию украинской модели.