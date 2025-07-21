Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марии Ковальчук в интервью российской "оппозиционной" журналистке Ксении Собчак.

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Что рассказала Ковальчук об ужасах, которые пережила в Дубае?

Мария Ковальчук сейчас находится в Норвегии, передвигается на костылях и в инвалидной коляске, но уже начинает делать первые шаги. Она рассказала, что все началось с поездки в Дубай – якобы на фотосессию и празднование дня рождения подруги. В караоке она познакомилась с мужчиной, по имени Артем.

Подруги улетели в Россию. И я осталась одна. У меня съем был не частный, а по бартеру. Я жила в отеле и на следующий день собиралась в Таиланд. Я приобрела билет, но так получилось, что я пропустила рейс, я проспала. Когда стояла в лобби с чемоданами, то встретила знакомого – накануне я была в караоке Zoloto и там познакомилась с парнем, был 10-минутный разговор, мы обменялись контактами и все…

– вспоминает девушка.

На следующий день, после того, как Мария проспала рейс в Таиланд, снова встретилась с Артемом. Он якобы предложил девушке долететь на частном самолете, который возьмет у отца, но перед этим пригласил переночевать в номере вместе с компанией.

"Я рассказала, что у меня прогорел билет, и сейчас нет возможности двигаться куда-то дальше. У меня завершилась бронь в гостиничном номере – и они предложили помощь, мол, могу с ними пойти в их номер, а дальше Артем спросит у отца, чтобы тот дал ему воспользоваться частным самолетом, чтобы мы все вместе полетели в Таиланд. То есть молодая веселая компания, почему бы и нет", – рассказала Мария.

Уже в гостиничном номере, по словам Марии, атмосфера внезапно изменилась – появились алкоголь, наркотики, агрессия, угрозы и психологическое давление. От мужчин звучали фразы: "Ты принадлежишь нам", а также сексуальные угрозы. У девушки забрали паспорт и вещи, не позволяли выйти из комнаты. Она пыталась убежать, после чего потеряла память и очнулась уже на улице с тяжелыми травмами.

Девушка предполагает, что ее или сильно избили, или сбросили с высоты. Фактов сексуального насилия она не подтверждает.

Кого подозревают в трагедии?

Главным фигурантом этой истории стал Артем Папазов – сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, который сейчас живет в ОАЭ. В компании также были россиянин Алексей Крашенников (по показаниям, он рано ушел и участия не принимал), белорус Александр Лоптицкий, российский блогер Александра Мерцалова и уроженка Украины Милена Долганова.

Мать Марии утверждает, что Папазова после инцидента задерживали, но впоследствии отпустили – якобы после "звонка сверху". Семья подозревает, что расследование затягивается из-за коррупционных связей.

Несмотря на широкий международный резонанс, полиция Дубая пока не комментирует ситуацию.

Анна Ковальчук также рассказала, что ее дочь пережила не менее 8 сложных операций, имеет значительные проблемы с памятью и до сих пор не восстановила подвижность.