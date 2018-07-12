"Мария – королева Шотландии": появились первые постеры исторической драмы

Фильм-драма "Мария – королева Шотландии" уже начал работу над пиар-кампанией ленты, опубликовав первые 2 постера фильма. На них изображены главные героини фильма – актрисы Марго Робби и Сирша Ронан.

Об этом сообщают на Focus Features.

Будущая кинокартина режиссера Джози Рурка, премьера которой запланирована на 7 декабря 2018 года, созданная по сюжету одноименной книги писателя Джона Гая. Главные роли фильма исполнили две номинантки на "Оскар-2018" Марго Робби и Сирша Ронан.

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Сирша Ронан в роли Марии Стюарт

Марго Робби в роли Елизаветы I

По сюжету фильма Сирша исполняет роль королевы Франции Марии Стюарт, которая в 18-летнем возрасте отказалась снова выходить замуж после смерти своего мужа и вернулась в родную Шотландию. Там она стремилась занять престол, но на ее пути встала Елизавета I, роль которой исполнила Марго Робби. На то время женщина правила Англией и Шотландией и не собиралась отдавать одно из своих королевств. Между женщинами начинается ожесточенная борьба за престол.