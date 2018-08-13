Мария Бурмака показала отдых на берегу моря: фото
Известная украинская певица Мария Бурмака показала несколько фото из отпуска. Артистка отправилась восстанавливать силы на побережье моря.
Бурмака опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в купальнике на пляже.
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"Жизнь бывает прекрасной", – подписала фото певица и не уточняла, где именно отдыхает.
Напомним, сейчас на отдыхе находится звездная пара Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, а еще Настя Каменских регулярно выкладывает фото из отпуска.
Источник: 24 Канал
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