Мария Бурмака показала отдых на берегу моря: фото

Известная украинская певица Мария Бурмака показала несколько фото из отпуска. Артистка отправилась восстанавливать силы на побережье моря.

Бурмака опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в купальнике на пляже.

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"Жизнь бывает прекрасной", – подписала фото певица и не уточняла, где именно отдыхает.

Допис, поширений Maria Burmaka (@mariaburmaka) 11 Сер 2018 р. о 12:21 PDT

Допис, поширений Maria Burmaka (@mariaburmaka) 6 Сер 2018 р. о 12:05 PDT

Допис, поширений Maria Burmaka (@mariaburmaka) 5 Сер 2018 р. о 11:05 PDT

Допис, поширений Maria Burmaka (@mariaburmaka) 12 Лип 2018 р. о 11:05 PDT

Напомним, сейчас на отдыхе находится звездная пара Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, а еще Настя Каменских регулярно выкладывает фото из отпуска.