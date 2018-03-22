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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Мария Яремчук перепела легендарную песню своего отца

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Мария Яремчук перепела песню своего отца
Мария Яремчук перепела песню своего отца / Фото из открытых источников

Украинская певица Мария Яремчук, которая была участницей престижных конкурсов "Евровидение-2014" и "Новая волна", удивила поклонников новой аудиозаписью. Звезда перепела знаменитую песню своего отца – Назария Яремчука, который после длительного лечения умер в 1995 году.

Популярная звезда, которая часто удивляет музыкальными экспериментами, добавляя к украинским песням американские мотивы, поразила чувственным исполнением отцовской песни. Мария Яремчук воспроизвела проникновенную песню "Усміхнися мені", которая в свое время была хитом в Украине.

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Акустическая версия композиции с невероятным вокалом очарует с первого аккорда. Это уже отметили сторонники Марии Яремчук.

Слушайте песню "Усміхнися мені" в исполнении Марии Яремчук:

Кто такой Назарий Яремчук?
Это легендарный певец и композитор, Народный артист Украины, который имел большую популярность. Хиты Назария Яремчука до сих пор напевают украинцы. В частности, композиции "Стожари", Родина", "Якщо мине любов", "Водограй", "Червона рута", "Гай, зелений гай" часто перепевают современные вокалисты.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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