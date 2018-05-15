Мария Яремчук заявила о прекращении вокальной карьеры

Украинская певица Мария Яремчук, которая является дочерью легендарного певца Назария Яремчука, объявила о прекращении творческой деятельности. Свое решение звезда озвучила на Instagram-странице.

Как известно, Мария Яремчук с детства занималась вокалом. Это и неудивительно, ведь звезда росла в семье легендарного украинского певца Назария Яремчука. Впервые Украина узнала о вокальных способностях артистки в 2012 году, когда она дебютировала на проекте "Голос страны". С тех пор Мария приняла участие в престижных международных конкурсах, где представляла Украину. В частности, на "Новой волне" звезда заняла 3 место, а на Евровидении 2014 – 6 место.

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Сейчас Мария Яремчук имеет большую популярность в Украине. Артистка записала 6 клипов и дала новое звучание известной песне звездного отца.

Смотрите видео записи песни "Улыбнись мне" в исполнении Марии Яремчук:

Несмотря на стремительную карьеру Мария Яремчук решила прекратить творческую деятельность. Кроме этого, в эфире украинского телеканала звезда заявила, что для нее "каждый выход на сцену, как маленькая смерть". Впоследствии в соцсети появилось окончательное решение Марии Яремчук о прекращении карьеры.

С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность,

– написала певица в соцсети.

Стоит отметить, что во время трансляции первого полуфинала Евровидения 2018 Мария Яремчук призналась, что возьмет паузу в вокальной карьере и посвятит себя написанию новых песен. Вероятно, звезда намерена изменить свой сценический имидж и показать поклонникам совсем другой проект.