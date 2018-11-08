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      Мария Музычук феерично вышла в 1/8 финала на Чемпионате мира по шахматам

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      Мария Музычук (справа)
      Мария Музычук (справа)

      В Ханты-Мансийске (Россия) продолжается Чемпионат мира-2018 по шахматам, где второй раунд соревнований преодолели украинские сестры Анна и Мария Музычук.

      Еле пробилась в следующий раунд Мария Музычук. Она сначала неожиданно белыми проиграла Екатерине Аталик из Турции, а потом героически выиграла черными и дожала соперницу на тай-брейке, сыграв вничью белыми и снова выиграв черными.

      Читайте также: Украинка Анна Музычук стала третьей шахматисткой мира

      Теперь украинка встретится с иранской шахматисткой Мобиной Алинасаб.

      Напомним, что ранее в 1/8 финала уже вышла сестрия Марии – Анна Музычук. Также другие представительницы Украины – Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Наталья Жукова – к сожалению, уже выбыли из турнира.

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      Теги: Шахматы Спорт
      Источник: 24 Канал
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