Мария Музычук феерично вышла в 1/8 финала на Чемпионате мира по шахматам

В Ханты-Мансийске (Россия) продолжается Чемпионат мира-2018 по шахматам, где второй раунд соревнований преодолели украинские сестры Анна и Мария Музычук.

Еле пробилась в следующий раунд Мария Музычук. Она сначала неожиданно белыми проиграла Екатерине Аталик из Турции, а потом героически выиграла черными и дожала соперницу на тай-брейке, сыграв вничью белыми и снова выиграв черными.

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Теперь украинка встретится с иранской шахматисткой Мобиной Алинасаб.

Напомним, что ранее в 1/8 финала уже вышла сестрия Марии – Анна Музычук. Также другие представительницы Украины – Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Наталья Жукова – к сожалению, уже выбыли из турнира.

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