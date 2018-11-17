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      Мария Музычук проиграла экс-украинке в полуфинале Чемпионата мира по шахматам

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      Мария Музычук проиграла в полуфинале Чемпионата мира
      Мария Музычук проиграла в полуфинале Чемпионата мира / facebook.com/ukrainianchess/

      В Ханты-Мансийске завершились полуфиналы женского Чемпионата мира по шахматам. Украинская экс-чемпионка мира Мария Музычук не смогла пробиться в финал.

      Музычук-младшая на тай-брейке проиграла бывшей украинской шахматистке Екатерине Лагно с итоговым счетом 1:3.

      Читайте также: Украинка Анна Музычук стала третьей шахматисткой мира

      После ничьей в основных партиях (1:1) соперницы играли тай-брейк, в котором более сильной оказалась экс-львовянка Лагно – 2:0.

      Отметим, что Мария Музычук гарантировала себе место в турнире претенденток, что дает ей возможность вернуть чемпионскую корону.

      Таким образом, Украина потеряла своего последнего представителя на этом первенстве. Ранее из ЧМ выбыли Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Анна Ушенина и Анна Музычук.

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      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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