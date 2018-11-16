Мария Музычук свела к ничьей матч против россиянки в полуфинале Чемпионата мира

Украинка Мария Музычук сыграла вничью вторую партию в полуфинале чемпионата мира. Теперь участница финала определится на тайбрейке.

Противостояла Марии Музычук бывшая украинка, которая теперь представляет Россию – Екатерина Лагно (уроженка Львова до 2014 года представляла Украину). На этот раз украинка играла черными. Однако соперницы не сумели определить победительницу, поэтому партия закончилась в ничью. Счет в матче стал 1:1.

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Теперь для определения финалистки Музычук и Лагно сыграют в субботу, 17 ноября, тай-брейк.

Стоит отметить, что действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь обыграла россиянку Александру Костенюк 1,5:0,5 и вышла в финал турнира.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 450 тысяч долларов. Победитель получит 60 тысяч долларов, финалист – 30 тысяч долларов, полуфиналисты – по 20 тысяч долларов.