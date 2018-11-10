Мария Музычук вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по шахматам Анна Музычук впервые проиграла

На чемпионате мира в Ханты-Мансийске завершились партии 1/8 финала.

К сожалению, во второй партии Анна Музычук потерпела поражение от Антуанетты Стефановой, и теперь ее ждет тай-брейк. А вот ее сестра Мария Музычук смогла обыграть иранку Мобин Алинасаб и выйти в четвертьфинал.

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Кроме Марии только действующая чемпионка мира Цзюй Венцзюнь смогла выйти в следующий рануд без тай-брейков. Сама же Мария в доминирующей манере провела партию с Алинасаб, которая уже в дебюте получила разбитую структуру и только исключительно точной игрой позицию можно было удержать. Но иранке это сделать не удалось.

Анна Музычук проиграла экс-чемпионке мира Антуанетте Стефановой и позволила сопернице сравнять счет – 1:1. Теперь лидер нашей национальной сборной будет играть тай-брейк в воскресенье, 11 ноября.

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