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      Мария Музычук завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по шахматам

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      Мария Музычук завоевала бронзу на чемпионате мира по шахматам
      Мария Музычук завоевала бронзу на чемпионате мира по шахматам / Facebook

      Украинская шахматистка Мария Музычук получила бронзовую медаль за выход в полуфинал на мировом первенстве в российском Ханты-Мансийске.

      Украинка уступила в полуфинале уроженке Украины, а ныне россиянке Екатерине Лагно со счетом 1:3.

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      Очень горжусь своей сестрой Марией, которая только что выиграла бронзу на женском чемпионате мира. Это наша седьмая медаль – вместе мы добыли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и людям, которые помогли нам достичь таких высоких результатов,
      – написала сестра Марии Анна в своем Facebook.


      Анна и Мария Музычук / Facebook

      Напомним, что чемпионат мира в Ханты-Мансийске продлится до 23 ноября.

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      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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