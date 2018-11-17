Мария Музычук завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по шахматам

Украинская шахматистка Мария Музычук получила бронзовую медаль за выход в полуфинал на мировом первенстве в российском Ханты-Мансийске.

Украинка уступила в полуфинале уроженке Украины, а ныне россиянке Екатерине Лагно со счетом 1:3.

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Очень горжусь своей сестрой Марией, которая только что выиграла бронзу на женском чемпионате мира. Это наша седьмая медаль – вместе мы добыли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и людям, которые помогли нам достичь таких высоких результатов,

– написала сестра Марии Анна в своем Facebook.



Анна и Мария Музычук / Facebook

Напомним, что чемпионат мира в Ханты-Мансийске продлится до 23 ноября.

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