Мария Музычук завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по шахматам
Украинская шахматистка Мария Музычук получила бронзовую медаль за выход в полуфинал на мировом первенстве в российском Ханты-Мансийске.
Украинка уступила в полуфинале уроженке Украины, а ныне россиянке Екатерине Лагно со счетом 1:3.
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Очень горжусь своей сестрой Марией, которая только что выиграла бронзу на женском чемпионате мира. Это наша седьмая медаль – вместе мы добыли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и людям, которые помогли нам достичь таких высоких результатов,
– написала сестра Марии Анна в своем Facebook.
Анна и Мария Музычук / Facebook
Напомним, что чемпионат мира в Ханты-Мансийске продлится до 23 ноября.
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