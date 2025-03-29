Об этом сообщила украинская служба ВВС со ссылкой на Главное следственное управление нацполиции, передает 24 Канал. Сейчас продолжается досудебное расследование, деталей по нему не разглашают.

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Полиция открыла уголовное производство

Украинка исчезла в ОАЭ в начале марта, сначала ее искали родственники и друзья. Марию нашли в тяжелом состоянии с переломами конечностей и позвоночника на обочине дороги 20 марта.

По официальной версии полиции Дубая, девушка "зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты". Однако семья модели опровергает это.

По информации в СМИ, следователи Национальной полиции во Львовской области начали отдельное уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 УК Украины,

– говорится в сообщении ВВС.

Статья предусматривает наказание за торговлю человеком, а также вербовку, перемещение или сокрытие потерпевшего с целью эксплуатации.

К слову, мать пострадавшей Анна Ковальчук в комментарии журналистам заявила, что состояние ее дочери пока оценивают как стабильное, жизни девушки ничего не угрожает.