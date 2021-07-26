Приют будет работать на базе Свято-Архангело-Михайловского монастыря, который возглавляет скандально известная игуменья Серафима Шевчик.

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Чем известна игуменья Серафима?

В феврале 2014 года настоятельница женского монастыря записала видеообращение, которое касалось кровавых событий Революции Достоинства 18 – 20 февраля. Там она рассказывала о том, что в Украине началась гражданская война.

Игуменья Серафима рассказывает о "гражданской войне" в Украине / Видео "Глас (Одесса)"

Как прошло открытие приюта

Состоялось торжественное открытие приюта 23 июля. В приветственном слове игуменья Серафима заявила, что этот социальный проект реализован при содействии Министерства социальной политики.



Открытие приюта в монастыре УПЦ МП / Скриншот из видео

Руководитель социального отдела Одесской епархии УПЦ МП заявил о том, что между епархией и руководительницей Министерства социальной политики прошли переговоры о совместных проектах на будущее.



Открытие приюта в монастыре УПЦ МП / Скриншот из видео

Также Марина Лазебная заявила, что государство выделило Одессе 2,5 миллиона гривен на реализацию подобных проектов. Это, по убеждению чиновницы, благодарность ведомства за такую инициативность. Правда, она не уточнила, будет ли этим и дальше заниматься УПЦ МП.

Открытие приюта в монастыре УПЦ МП в Одессе / Видео Одесской епархии