Ранее сообщалось, что депутата удерживают в СИЗО, но она сможет выйти за 1,4 миллиона залога. Чиновница использовала эту возможность. Об этом стало известно 13 августа.

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Похищала бюджетные средства

Депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко поспособствовала хищению средств из бюджета. Произошло это во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Чиновница является директором компании "Пик-Строй", которая якобы участвовала в тендере и предложила там наименьшую сумму за реконструкцию. Таким образом Лозовенко выиграла тендер. Ей и еще семи участникам коррупционной схемы удалось похитить 26,7 миллиона гривен.

В 2019 году власти уже выделяли 88 миллионов на обновление Соборной площади. Однако средств оказалось мало и фирме "Пик-Строй" добавили еще почти 11 миллионов в 2020 году. Как следствие, фактически 27 миллионов гривен.

Коррупционная схема в Николаеве: что известно ранее