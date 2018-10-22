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      Марина Поплавская погибла в ДТП: коллеги рассказали о жизни звезды "Дизель Шоу"

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      Коллеги Марины Поплавской рассказали о ее жизни и работе в школе
      Коллеги Марины Поплавской рассказали о ее жизни и работе в школе / Фото из открытых источников

      Артистка юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая 20 октября трагически погибла в ДТП под Киевом, несмотря на сильную загруженность, продолжала работать учительницей в одной из Житомирских школ.

      Воспоминаниями о трагически погибшей коллеге поделилась завуч Житомирской школы №33 Наталья Дзюмага, передает "Обозреватель".

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      Марина Поплавская преподавала у детей украинский язык и литературу.

      "Мы всегда шли ей навстречу, и ставили в расписание уроки на понедельник и вторник, у нее было шесть часов. Ей так было удобно, и два дня она проводила с детьми", – рассказала завуч.

      Она отметила, что уроки у погибшей артистки спокойными назвать нельзя, а дети восхищались ею.

      Веселые отступления были всегда, я под дверью не слушала, но там всегда было весело. Дети были в восторге от нее. И в учительской Марина часто что-то веселое рассказывала коллегам. Она двадцать лет проработала здесь, в школе. У нее своей семьи не было, родители умерли лет 5-6 назад, осталась сестра и племянница. Для нас это огромная потеря,
      – отметила Наталья Дзюмага.

      Кроме преподавания, Марина Поплавская успевала вести в школе драмкружок, и ко всем праздникам ставила со школьниками спектакли.

      "Дети ее обожали. Даже не знаю, как они воспримут ее трагическую смерть", – добавила завуч.

      Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализованы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу Аварии и ДТП Новости Житомира
      Источник: 24 Канал
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