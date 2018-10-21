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      Марина Поплавская погибла в ДТП: что случилось и кто еще пострадал

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      Марина Поплавская погибла в ДТП: что об этом известно
      Марина Поплавская погибла в ДТП: что об этом известно / Фото из свободных сетей

      20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу". Других пострадавших в ДТП актеров госпитализировали с различными травмами.

      Что случилось?

      Около 7:00 возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп автобус "Неоплан", в котором ехала Поплавская вместе с 13 коллегами из "Дизель Шоу", столкнулся с грузовиком. В результате столкновения Поплавская погибла. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Однако известно, что в момент аварии Поплавская находилась на переднем сидении, рядом с водителем. Это место является самым опасным в момент ДТП.

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      Шансов выжить Поплавская фактически не имела. Об этом свидетельствует видео, опубликованное журналистами в сети. На кадрах видны искореженный автобус и место, где сидела актриса: оно вдребезги разбито.

      Смотрите видео с места ДТП, в котором погибла Марина Поплавская:

      Относительно водителя автобуса, то он не получил существенных травм и мужчину задержали правоохранители. По факту аварии открыто уголовное производство и ведется следствие.

      Отметим, что украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что в этом же автобусе с этим же водителем неоднократно ездили на выступления ее коллеги-артисты, в том числе и муж Сумской Виталий Борисюк. Пассажиры жаловались, что водитель работал без напарника и засыпал за рулем.

      Кто еще пострадал?

      По данным полиции, в больницу после аварии попали еще 4 пассажиров автобуса, в котором ехали актеры "Дизель Шоу". Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

      Так, на больничные койки попали актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко. По словам медиков, угрозы для их жизни нет. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

      Крутоголов Глущенко
      В ДТП пострадали Крутоголов и Глущенко

      Через несколько часов после аварии Крутоголов в своем Facebook впервые коротко прокомментировал ДТП: "Я жив. Она – нет".

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      Что известно о Марине Поплавской?

      Актриса стала знаменитой благодаря прекрасному голосу и великолепному чувству юмора. Она создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов, а также работала учительницей в школе.

      Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). После школы поступила в Житомирский государственный университет, а затем женщина работала в школе учителем.

      Большой вклад Марина принесла в команду КВН "Девушки из Житомира". Правда, добиться в составе команды особых результатов не удалось. Однако на музыкальных фестивалях юмористка запомнилась своим невероятным голосом и харизмой.

      Смотрите видео с лучшими выступлениями Марины Поплавской:

       

      Важную роль в жизни Поплавской играла юмористическая программа "Дизель Шоу". После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, руководство телестудии НТВ пригласили ее к себе. Там она получила роль ведущей в телепередаче "На троих".

      Вместе с известным актером Евгением Сморыгиным Поплавская готовила юмористические постановки и дуэт быстро стал популярным. Интересно, что Марина сама писала песни и шутки.

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      Успешнех в карьере Поплавской не устроил личную жизнь: у актрисы нет детей и мужа.

      Каким был последний день жизни Поплавской?

      За день до трагедии, 19 октября, Поплавская вместе с актерами "Дизель Шоу" дали концерт во Львовском цирке. Выступление стартовало в 20:00. Шоу сняли на фото и на этих снимках у Поплавской, как всегда, позитивный, улыбающийся вид. Она танцевала и исполняла роли в сценках с другими коллегами по "Дизель Шоу", ничто не предвещало беды.

      Марина Поплавська останній виступ Львів
      Последний концерт Марины Поплавской

      К слову, с 25 по 29 октября актеры "Дизель Шоу" должны были дать 5 концертов в Германии, а с 5 ноября у них был запланирован месячный тур по украине.

      Добавим, что свое последнее сообщение в Facebook Поплавская опубликовала в ночь на 19 октября. Актриса распространила статью с цитатами российского и советского актера театра и кино Александра Ширвиндта с названием "Двенадцать остроумных и прекрасных высказываний Александра Ширвиндта, человека, которого невозможно не любить!"

      Когда и где похоронят Поплавскую?

      С Мариной Поплавской 21 октября попрощались в Киеве в помещении "Октябрьского дворца" на Аллее Героев Небесной Сотни, 1. Люди выстраивались в длинную очередь, чтобы отдать последний долг любимой актрисе.

      Прощання з Мариною Поплавською
      Прощание с Поплавской в Киеве

      Еще одно прощание со звездой "Дизель Шоу" состоится в Житомире 22 октября в 10:30 в зале академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

      Панихида состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день Поплавскую похоронят на центральной аллее Корбутовского кладбища.

      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости Украины LifeStyle Аварии и ДТП Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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