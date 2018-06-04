Марина Порошенко пообнималась с королевой Испании: говорили об инклюзивном образовании

Впервые за 22 года Президент Украины находится с официальным визитом в Испании.

4 июня чета Порошенко встретилось с королевской семьей.

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В своем Twitter Порошенко опубликовал фото со встречи с королем Испании Фелипе VI.

Радий зустрічі з Королем Іспанії Феліпе VI та Королевою Летісією! pic.twitter.com/FKogmR8bm6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 червня 2018 р.

А Марина Порошенко была встреча с королевой Испании Летисией.

На фото, которые распространила пресс-служба главы государства, видно, как первая леди обнимается и доверчиво держится за руки с испанской королевской особой.

Марина встретилась с Королевой Испании Летисией и обсудила вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей с инвалидностью. Во время разговора также поднимали вопросы толерантности и гуманности современного общества,

– говорится в сообщении.

Напомним, 2-4 июня Петр Порошенко находится с первым официальным визитом в Испании.