Марина Порошенко пообнималась с королевой Испании: говорили об инклюзивном образовании
Впервые за 22 года Президент Украины находится с официальным визитом в Испании.
4 июня чета Порошенко встретилось с королевской семьей.
Читайте также: Украина подпишет новое соглашение о социальном обеспечении украинцев в Испании, – Порошенко
В своем Twitter Порошенко опубликовал фото со встречи с королем Испании Фелипе VI.
А Марина Порошенко была встреча с королевой Испании Летисией.
На фото, которые распространила пресс-служба главы государства, видно, как первая леди обнимается и доверчиво держится за руки с испанской королевской особой.
Марина встретилась с Королевой Испании Летисией и обсудила вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей с инвалидностью. Во время разговора также поднимали вопросы толерантности и гуманности современного общества,
– говорится в сообщении.
Напомним, 2-4 июня Петр Порошенко находится с первым официальным визитом в Испании.