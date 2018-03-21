Марина Порошенко засветила яркий наряд в Катаре: волшебные фото

Жена действующего президента Украины Петра Порошенко – Марина – появилась на официальной встрече в ярком весеннем образе. Поэтому первая леди очаровала всех своим появлением в Катаре.

Отметим, недавно Катар ввел безвизовый режим с Украиной. Кроме этого, Петр Порошенко заключил ряд договоренностей по содействию инвестициям, экономическому и торговому сотрудничеству.

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В официальную поездку глава Украины взал с собой первую леди Марину Порошенко. Поэтому жена Президента приняла участие в ряде мероприятий, организованных в Катаре. Так, по приглашению матери действующего Эмира Шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед первая леди посетила Катарский фонд образования, науки и общественного развития. По словам Петра Порошенко, во время официальной встречи стороны обсудили сотрудничество в сферах культуры, науки, образования и детской кардиологии.

Для важной встречи Марина Порошенко нодела блузку с ярким принтом и брюки-палаццо синего цвета, которые имели стильные белые вставки сбоку. Образ первая леди дополнила черным поясом на талии и туфлями на каблуках. Легкий макияж и аккуратная прическа подходили к организованной встрече.

"Это тот случай, когда тебе не стыдно, что Петр Порошенко с женой представляют нашу страну", — отметила пользователь соцсети Facebook под сообщением Президента.



Марина Порошенко в Катаре



Первая леди Украины показала яркий образ



Марина Порошенко посетила Катар с Президентом

Официальная встреча в Катаре с участием Марины Порошенко