"Марина с нами": звезды "Дизель Шоу" запустили флешмоб в память о Поплавской

Артисты популярного юмористического проекта "Дизель Шоу" запустили в соцсетях трогательный флешмоб в честь погибшей в ДТП Марины Поплавской. Звезды публикуют веселые фото и видео, которые были сделаны при жизни их коллеги.

Флешмоб получил название "Марина с нами" и к нему уже присоединяются не только коллеги и друзья Поплавской, но и ее поклонники.

Читайте также: "Дизель Шоу" выпустили трогательный ролик-реквием в память о Марине Поплавской: видео

Артисты отмечают, что запустили его, потому что хотят сохранить память о Поплавской, как о веселом, жизнерадостном, искреннем человеке, а также талантливой актрисе.

Запустил флешмоб актер "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморигин. Он опубликовал видео с Мариной Поплавской, на котором актриса без макияжа поет в домашней обстановке. Запись была сделана в номере гостиницы перед одним из концертов коллектива в Одессе.

Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой,

– написал артист.

Сморигин также предложил своим коллегам выкладывать веселые видео с Мариной Поплавской, запустив таким образом флешмоб "Марина с нами". Он отметил, что "она сейчас с нами и видит только наши слезы и грусть... Может быть, я не прав, поправьте меня... Но мне кажется, ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!".

К флешмобу присоединилась и его коллега, актриса Виктория Булитко, показав веселое видео с закулисья одного из их выступлений.

Поддерживаю идею "Марина с нами" от Евгения Сморигина выкладывать видео Мариночки из наших актерских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Любим тебя очень и всегда будем любить,

– написала Булитко под видео.

К флешмобу начали приобщаться все, кто знал Марину Поплавскую.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.