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      "Марина с нами": звезды "Дизель Шоу" запустили флешмоб в память о Поплавской

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      Друзья Марины Поплавской запустили веселый флешмоб в память о ней
      Друзья Марины Поплавской запустили веселый флешмоб в память о ней / Фото из открытых источников

      Артисты популярного юмористического проекта "Дизель Шоу" запустили в соцсетях трогательный флешмоб в честь погибшей в ДТП Марины Поплавской. Звезды публикуют веселые фото и видео, которые были сделаны при жизни их коллеги.

      Флешмоб получил название "Марина с нами" и к нему уже присоединяются не только коллеги и друзья Поплавской, но и ее поклонники.

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      Артисты отмечают, что запустили его, потому что хотят сохранить память о Поплавской, как о веселом, жизнерадостном, искреннем человеке, а также талантливой актрисе.

      Запустил флешмоб актер "Дизель шоу", КВН-щик Евгений Сморигин. Он опубликовал видео с Мариной Поплавской, на котором актриса без макияжа поет в домашней обстановке. Запись была сделана в номере гостиницы перед одним из концертов коллектива в Одессе.

      Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой,
      – написал артист.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее «без грима». Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская

      Допис, поширений Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)

       

      Сморигин также предложил своим коллегам выкладывать веселые видео с Мариной Поплавской, запустив таким образом флешмоб "Марина с нами". Он отметил, что "она сейчас с нами и видит только наши слезы и грусть... Может быть, я не прав, поправьте меня... Но мне кажется, ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!".

      К флешмобу присоединилась и его коллега, актриса Виктория Булитко, показав веселое видео с закулисья одного из их выступлений.

      Поддерживаю идею "Марина с нами" от Евгения Сморигина выкладывать видео Мариночки из наших актерских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Любим тебя очень и всегда будем любить,
      – написала Булитко под видео.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поддерживаю идею #МаринаСнами от @smorigin_evgeni выкладывать видео Мариночки из наших актёрских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Часто говорила: "Викуся, а давай снимем что-нибудь "эдакое". Любим тебя очень и всегда будем любить наша #МаринаПоплавская #Дизельшоу #Украина #Україна #Київ #Киев @fakty_ictv @ictvua @berezhoks @yamo4ka @dizelstudio @dizelgan @dizelmano @o_ivanitsa

      Допис, поширений ★ Виктория Булитко OFFICIAL — (@bulitka)

       

      К флешмобу начали приобщаться все, кто знал Марину Поплавскую.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Как всем известно в аварии погибла очень талантливая, веселая и позитвная Мариночка Поплавская. Вы всегда будете в сердцах всех людей, которые вас любили ,любят и будут любить. Вы женщина для подражания. Покойтесь с миром. Салон поддерживает идею @bulitka И @smorigin_evgeni . Будем помнить ее всегда. Героев Сталинграда , 13 Тел: 093-001-60-06 : 044-464-91-25  #haircut#haircolor#hairstylist#hairfashion#hair#instahair#tagsforlikesfslc #tagsforlikes #hairstyles #haircolor #hairbow #hairdo #longhairdontcare #straighthair #blond#brunette#Киев #парикмахер #маринапоплавская #маринаснами

      Допис, поширений FEYA_BEAUTY_ROOM (@feya_beauty_room)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поддерживаю @bulitka в марафоне памяти @marina_dizelshow . . Я, потихоньку, начала принимать произошедшее, начала понимать что уже, к большому сожалению, ничего не исправишь. Сегодня уже с улыбкой и смехом вспоминала наши разговоры, а по-другому их вспоминать невозможно! Марина чистая, светлая, понимающая, заботливая и веселая- прям как на этой фотографии! Запомните её такой!️ . . #маринаснами#маринапоплавская#вечнаяпамять#дизельшоу#dizelshow

      Допис, поширений ????? ?????????? (@solodka_daruska)

       

       

       

       

      Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Аварии и ДТП ДТП с актерами Дизель Шоу Флешмоб Потери
      Источник: 24 Канал
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