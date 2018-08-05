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Марио Гомес объявил о завершении карьеры в сборной Германии

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Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии
Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии

Нападающий "Штутгарта" Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии.

Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Facebook.

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Мое время в сборной не всегда было простым, не всегда успешным, но таким красивым! Однако теперь время освободить место и дать многим молодым и талантливым ребятам возможность осуществить свою мечту, получить опыт и сделать все лучшее для сборной Германии. Впрочем, если в будущем тренер будет нуждаться во мне и я буду находиться в хорошей форме, тогда, возможно, я вернусь в сборную,
– написал он.

Отметим, что за национальную команду 33-летний форвард выступал с 2007 года, в общей сложности провел 78 матчей и забил 31 гол. Трижды он ездил со сборной на чемпионаты Европы и дважды – на чемпионаты мира.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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