Мариуполь – Бордо: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

9 августа в 20:00 "Мариуполь" примет "Бордо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Поединок состоится на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовые составы команд:

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Мариуполь: Худжамов – Быков, Яворский, Дава – Полегенько, Тищенко, Пихальонок, Мишньов, Демир – Чурко, Фомин.

Бордо: Костил – Гаича, Кунде, Пабло, Пундже – Чуаеми, Плашил, Санкаре – Юссуф, Лаборде, Каман.

Напомним, что ответный матч состоится 16 августа во Франции. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой стадии с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу два украинца – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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