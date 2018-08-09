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Мариуполь – Бордо: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Мариуполь – Бордо: стартовые составы команд
Мариуполь – Бордо: стартовые составы команд

9 августа в 20:00 "Мариуполь" примет "Бордо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Поединок состоится на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовые составы команд:

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Мариуполь: Худжамов – Быков, Яворский, Дава – Полегенько, Тищенко, Пихальонок, Мишньов, Демир – Чурко, Фомин.

Бордо: Костил – Гаича, Кунде, Пабло, Пундже – Чуаеми, Плашил, Санкаре – Юссуф, Лаборде, Каман.

Напомним, что ответный матч состоится 16 августа во Франции. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой стадии с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу два украинца – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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Теги: Лига Европы ФК Мариуполь Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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