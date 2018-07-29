Мариуполь – Десна: где смотреть матч УПЛ
Первым домашним матчем для "Мариуполя" станет игра против черниговской "Десны". Тем, кто не сможет ее посетить, предусмотрена трансляция.
Игру будет транслировать канал "Футбол 2". Он будет доступен и онлайн, но трансляция платная: 29 гривен за просмотр матчей 24 часа, и 59 гривен за доступ к трансляции целый месяц.
Читайте также: Мариуполь – Десна: прогноз букмекеров на матч УПЛ
Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.
Напомним, матч "Мариуполь" – "Десна" состоится в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Начало матча в 19:30 часов.
Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" против новичков, бой претендентов на бронзу: анонс матчей 2-го тура УПЛ
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24