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Мариуполь – Десна: где смотреть матч УПЛ

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Мариуполь – Десна смотреть онлайн матч УПЛ 29 июля
Мариуполь – Десна смотреть онлайн матч УПЛ 29 июля

Первым домашним матчем для "Мариуполя" станет игра против черниговской "Десны". Тем, кто не сможет ее посетить, предусмотрена трансляция.

Игру будет транслировать канал "Футбол 2". Он будет доступен и онлайн, но трансляция платная: 29 гривен за просмотр матчей 24 часа, и 59 гривен за доступ к трансляции целый месяц.

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Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

Напомним, матч "Мариуполь" – "Десна" состоится в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Начало матча в 19:30 часов.

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Теги: Новости спорта УПЛ
Источник: 24 Канал
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