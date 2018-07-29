Мариуполь – Десна прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Мариуполь" в матче против новичка УПЛ "Десны" выглядит фаворитом. Однако мариупольцы до этого провели тяжелую игру на выезде в Швеции в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Стоит отметить, что "Мариуполь" в игре против "Юргордена" имел еще меньше шансов, по мнению букмекеров, чем "Десна" в матче против мариупольцев. Тем не менее, "Мариуполь" сыграл вничью с "Юргорденом", и теперь судьба путевки в следующий раунд квалификации Лиги Европы решится в Одессе.

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Именно из-за изнурительного матча, который перед тем сыграл "Мариуполь", букмекеры не дают высокие шансы на их победу. Поэтому коэффициент довольно велик. PariMatch оценил победу хозяев поля в 2,14. В то время как на "Десну" – 3,70. Ничья в этой игре 3,20.

Другая ситуация в "Фаворит" – там почти уравнены коэффициенты команд с незначительным преимуществом для "Мариуполя". Их победа – 2,57, а победа "Десны" – 2,86. Ничья – те же 3,20.

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Marathon bet все же отдает предпочтение "Мариуполю" – 2,28 на их победу. На "Десну" коэффициент 3,50. На ничью – 3,15.

Напомним, матч "Мариуполь" – "Десна" состоится в воскресенье, 29 июля. Начало в 19:30 часов.

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