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Мариуполь – Львов: кому букмекеры отдают предпочтение в матче УПЛ

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Мариуполь – Львов прогноз букмекеров на матч УПЛ
Мариуполь – Львов прогноз букмекеров на матч УПЛ / ФК "Мариуполь"

В матче 6-го тура УПЛ "Мариуполь" будет принимать "Львов". Букмекеры составили свой прогноз на этот матч чемпионата.

Все они предпочли "Мариуполь", который будет играть дома. На стороне азовской команды и то, что ФК "Львов" недавно сменил тренера, который только неделю работает с командой.

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В PariMatch победу "Мариуполя" оценили в 1,96. На "Львов" принимают с коэффициентом 4,20. Ничья в матче – 3,30.

Несколько иные коэффициенты предлагает "Фаворит спорт". Их эксперты дают больший коэффициент на "Мариуполь", и меньше – на "Львов". Так, победа хозяев получила аж 2,12, в то время как львовян принимают с коэффициентом 3,90. Что касается ничьей, то она имеет значение 3,10.

И наибольший коэффициент на победу "Львова" – в Marathon bet – 4,35. На победу "Мариуполя" принимают с коэффициентом 2,05. Если команды сыграют вничью – 3,08.

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Напомним, матч "Мариуполь" – "Львов" состоится в воскресенье, 26 августа. Начало в 19:30.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Львов ФК Мариуполь УПЛ
Источник: 24 Канал
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