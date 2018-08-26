Мариуполь – Львов: видео голов и моментов матча УПЛ
"Мариуполь" дома в ничью сыграл против ФК "Львов" в рамках 6-го тура украинской Премьер-лиги.
На старте матча "Львов" мог выйти вперед, однако Бруно не реализовал пенальти. Все же "Львов" открыл счет в матче на 45+2-й минуте. Подачу с углового замкнул Вадим Парамонов.
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Второй тайм подарил еще 3 гола во встрече. Сначала Александр Пихалёнок сравнял счет, а за 2 минуты Дуарте снова вывел новичка элитного дивизиона вперед. На 59-й минуте Чурко сравнял счет – 2:2.
Обе команды остаются в нижней части таблицы. У "Львова" – 5 очков. У "Мариуполя" – 4 балла.
Видео голов и моментов матча Мариуполь – Львов
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Источник: 24 Канал
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