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      "Мариуполь" победил "Арсенал-Киев" благодаря невероятному голу Вакулы: видео

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      Мариуполь – Арсенал видео голов
      Мариуполь – Арсенал видео голов / ФК "Мариуполь"

      Открывать 14-й тур УПЛ выпало матчу "Мариуполь" – "Арсенал-Киев". Эта игра могла закончиться с разгромным счетом, однако в матче был забит всего один гол.

      Мариуполь – Арсенал Киев 1:0
      Гол:       Вакула, 81

      14 ударов по воротам, из которых 10 – в створ ворот. Именно столько раз игроки "Мариуполя" пробивали в матче против "Арсенала". Однако достаточно надежно в воротах действовал голкипер "канониров" Ситало, раз за разом спасая свою команду.

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      Борячук, Вакула, Мишнев и остальные игроков азовской команды могли забивать еще в первом тайме. Но ни один из них не сумел использовать свои возможности.

      На все это гости ответили лишь двумя опасными моментами. Первый из них – удар Семенюка, когда он оказался перед Гальчуком. Но голкипер спас. Он уже спас свою команду от пропущенного гола и в конце матча, когда опасно пробивали со штрафного с острого угла.

      К этому моменту счет в матче уже был открыт. Невероятный гол забил Вакула. Он получил пас на ход в штрафную, на линии поля обыграл соперника и с острого угла пробил по воротам "Арсенала". Ситало в этом моменте стоял с опущенными руками, и мяч пытался отбить головой.

      Видеообзор матча Мариуполь – Арсенал-Киев

       

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      Благодаря этой победе "Мариуполь" остается на 5 месте. "Арсенал" и в дальнейшем последний.

      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Арсенал-Киев ФК Мариуполь
      Источник: 24 Канал
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