Открывать 14-й тур УПЛ выпало матчу "Мариуполь" – "Арсенал-Киев". Эта игра могла закончиться с разгромным счетом, однако в матче был забит всего один гол.

Мариуполь – Арсенал Киев 1:0

Гол: Вакула, 81

14 ударов по воротам, из которых 10 – в створ ворот. Именно столько раз игроки "Мариуполя" пробивали в матче против "Арсенала". Однако достаточно надежно в воротах действовал голкипер "канониров" Ситало, раз за разом спасая свою команду.

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Борячук, Вакула, Мишнев и остальные игроков азовской команды могли забивать еще в первом тайме. Но ни один из них не сумел использовать свои возможности.

На все это гости ответили лишь двумя опасными моментами. Первый из них – удар Семенюка, когда он оказался перед Гальчуком. Но голкипер спас. Он уже спас свою команду от пропущенного гола и в конце матча, когда опасно пробивали со штрафного с острого угла.

К этому моменту счет в матче уже был открыт. Невероятный гол забил Вакула. Он получил пас на ход в штрафную, на линии поля обыграл соперника и с острого угла пробил по воротам "Арсенала". Ситало в этом моменте стоял с опущенными руками, и мяч пытался отбить головой.

Видеообзор матча Мариуполь – Арсенал-Киев

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Благодаря этой победе "Мариуполь" остается на 5 месте. "Арсенал" и в дальнейшем последний.