Мариуполь – Бордо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Трансляция матча "Мариуполя" против "Бордо" в квалификации Лиги Европы будет доступна и украинским болельщикам футбола. Как по телевизору, так и онлайн.

Трансляцию матчей "Мариуполя" в этом сезоне проводит "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2". Именно на "Футбол 1" состоится трансляция этого матча. Комментировать игру будет Андрей Столярчук.

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Трансляция со стадиона начнется в 19:55. До этого в 19:15 на канале начнется трансляция из студии, где ведущий с экспертами будут делать свой прогноз на матч. Они и будут анализировать игру сразу по ее окончании.

Кроме просмотра по телевидению, трансляция матча будет доступна и онлайн на сайте oll.tv. Однако официальная трансляция в интернете является платной (29 гривен за доступ к просмотру 24 часа или 59 гривен – за месяц просмотров матчей онлайн), а также требует регистрации.

Стоит отметить, что текстовую онлайн-трансляцию матча проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – сразу после окончания игры на сайте 24 Канала.

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Напомним, матч состоится в четверг, 9 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец". Ответный Матч – 16 августа во Франции. Победитель этой пары сыграет за выход в групповую стадию с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу двое украинцев – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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