Мариуполь – Бордо: видео голов и моментов матча Лиги Европы

"Мариуполь" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил в Одессе французскому "Бордо" со счетом 1:3.

"Мариуполь" быстро вышел вперед усилиями Дмитрия Мишнева: на 7-й минуте после навеса с углового хавбек сумел открыть счет в матче дальним ударом.

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Но еще в первом тайме "Бордо" вышел вперед - дубль за 4 минуты оформил Гаэтан Лаборд. На старте второго тайма французы окончательно добили хозяев: Аурелио Тчуамени завершил отличную комбинацию гостей – 1:3.

Ответный поединок состоится 16 августа в Бордо. Победитель по сумме двух матчей сыграет в решающей стадии отбора Лиги Европы, в раунде плей-офф с лучшей командой в паре "Ягеллония" (Польша) – "Гент" (Бельгия).

Видео голов и моментов матча Мариуполь – Бордо

Мариуполь – Бордо 1:3

Голы: Мишнев, 7 – Лаборд, 33, 37, Тчуамени, 49

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