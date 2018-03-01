Мариуполь и еще 7 городов на Донбассе остались без воды из-за непогоды
В результате обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" без водоснабжения осталась значительная часть Донецкой области, в том числе и прифронтовые Мариуполь и Волноваха.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в Twitter.
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"Из-за обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовку, Угледар, Волноваху, Докучаевск и Мариуполь", – говорится в сообщении.
КП "Вода Донбасса" также прекратила поставки воды в Новолуганское Донецкой области. Как следствие, без воды остались 25 пятиэтажек.
На коммунальном предприятии уточнили, что произошел прорыв на водоводе, а ремонтные работы запланированы только на пятницу, 2 марта.
Утром 1 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский уточнил, что непогода оставила без света 51 населенный пункт в Донецкой области.
В МинВОТ также отчитались, что после проведения ремонтных работ удалось восстановить электроснабжение в Старобельском районе Луганской области.
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По состоянию на утро 1 марта 174 населенных пунтка по всей Украине были без света из-за непогоды.