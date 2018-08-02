Мариуполь – Юргорден: где смотреть матч Лиги Европы

Матч между "Мариуполем" и "Юргоденом" в рамках квалификации Лиги Европы, состоится в четверг, 2 августа. Команды сыграют в Одессе на стадионе "Черноморец", а матч начнется в 20:00.

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Транслировать матч на украинском телевидении будет канал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 19:55. С 19:15 на канале в прямом эфире будет работать студия с экспертами канала. После матча в 21:55 они проанализируют игру команды.

Трансляция с канала будет доступна и онлайн. Однако трансляция платная: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный просмотр матчей.

Текстовая трансляция матча будет на Футбол24. Обзор матча после окончания игры – на сайте 24 Канала.

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Напомним, матч между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в Одессе в четверг, 2 августа на стадионе "Черноморец". Начало матча в 20:00 часов.

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