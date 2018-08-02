13:14
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Мариуполь – Юргорден: где смотреть матч Лиги Европы

8 Читати новину українською
Мариуполь – Юргорден смотреть онлайн матч Лиги Европы
Мариуполь – Юргорден смотреть онлайн матч Лиги Европы

Матч между "Мариуполем" и "Юргоденом" в рамках квалификации Лиги Европы, состоится в четверг, 2 августа. Команды сыграют в Одессе на стадионе "Черноморец", а матч начнется в 20:00.

.Читайте также: Мариуполь – Юргорден: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Транслировать матч на украинском телевидении будет канал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 19:55. С 19:15 на канале в прямом эфире будет работать студия с экспертами канала. После матча в 21:55 они проанализируют игру команды.

Трансляция с канала будет доступна и онлайн. Однако трансляция платная: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный просмотр матчей.

Текстовая трансляция матча будет на Футбол24. Обзор матча после окончания игры – на сайте 24 Канала.

Читайте также: Без России, но с украинским Крымом: соперник "Мариуполя" выпустил футболку к матчу в Украине

Напомним, матч между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в Одессе в четверг, 2 августа на стадионе "Черноморец". Начало матча в 20:00 часов.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24.

Теги: Новости спорта ФК Мариуполь Лига Европы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гривна ослабла: почему и что будет дальше
сегодня, 13:00 Гривна ослабла: почему и что будет дальше
Сергій Фурса
Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
сегодня, 12:01 Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
Олександр Бабляк
Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство
сегодня, 09:01 Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство
Тетяна Бучок
Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
сегодня, 08:40 Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
Павло Казарін
Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знаки
сегодня, 08:08 Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знаки
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
US Open: Ришар Гаске впервые за 5 лет переиграл Давида Феррера
 5 сентября 2013 , 09:20
Свитолина будет бороться с Костюк в третьем раунде Australian Open
 17 января , 04:56
Гвардиола на первом месте. Результаты 5 тура Бундеслиги. ВИДЕО
 14 сентября 2013 , 18:58
Бразильский игрок сборной Украины: Украина была очень спокойной страной, но все изменилось
 1 января 2015 , 14:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук