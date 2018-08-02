"Мариуполь" победил "Юргорден" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

"Мариуполь" в ответном матче против "Юргордена" в квалификации Лиги Европы в первом тайме не мог забить в ворота соперника.

Однако мариупольцев в этом матче устраивала и нулевая ничья, ведь в первом матче в Швеции "Мариуполь" сыграл вничью с "Юргорденом"

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В первом тайме самыми опасными были моменты у Карима Мрабти из "Юргордена", который опасно пробил со штрафного. Он также имел шанс, когда в касание заканчивал атаку своей команды. Но слабо и в руки вратарю.

У "Мариуполя" опасным моментом отметился Вячеслав Чурко, который пробивал с острого угла. Но Исакссон сыграл довольно надежно. В моменте Пихальонка он нанес удар мимо ворот.

Голы в матче команды забивали уже после перерыва. Сначала вперед вышли номинальные хозяева (напомним, матч проходил в Одессе, а не Мариуполе). Отличился Александр Пихальонок. Он пробил из-за пределов штрафной. Помог ему рикошет от Ольссона, после чего мяч полетел в противоход вратарю.

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После этого игроки "Юргордена" стали больше давить на ворота Рустама Худжамова. И в одном из моментов им удалось забить. Алиу Баджи элегантно пяткой в ​​касание переправил мяч в ворота украинской команды.

Команды сыграли вничью 1:1 в основное время как и в Швеции, поэтому им пришлось играть тайм.

Еще до того, как команды сыграли 100 минут, "Мариуполь" вышел вперед. Быкова сбили в штрафной, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Приговор четко реализовал Руслан Фомин, пробив в правый от себя угол (вратарь бросился в противоположный).

На это "Юргорден" ответил двойным моментом Баджи и Ольссона, но оба раза выручал команду Худжамов.

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Стоит отметить, что в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" сыграет с победителем пары "Бордо" – "Венстпилс".

Мариуполь – Юргорден 2:1

Голы: Пихальонок, 63, Фомин, 97 (пен) – Баджи, 77

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