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Мариуполь – Юргорден: видео голов и моментов матча

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Мариуполь – Юргорден видео голов
Мариуполь – Юргорден видео голов

"Мариуполь" и "Юргорден" в матче квалификации Лиги Европы сыграли аж 120 минут – 90 минут основного времени для определения победителя пары им было недостаточно.

Напомним, в первом матче в Швеции "Мариуполь" сыграл вничью с "Юргорденом" 1:1. Поэтому, когда команды с таким же счетом сыграли те же 90 минут, для определения победителя им пришлось играть два экстратайма.

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Что касается голов в матче, то первым выйти вперед удалось украинской команде. Гол на счету Пихальонка. Правда на помощь ему пришел рикошет от соперника.

На это игроки шведской команды ответили не менее эффектным ударом Баджи пяткой в касание.

Вырвать же победу в матче и противостоянии в целом "Мариуполю" удалось благодаря голу с пенальти, который четко реализовал Фомин.

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В следующем раунде "Мариуполь" сыграет с французским "Бордо".

Видео голов и моментов матча "Мариуполь" –"Юргорден"

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Теги: Новости спорта ФК Мариуполь Лига Европы
Источник: 24 Канал
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