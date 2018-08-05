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"Мариуполь" одержал волевую победу над киевским "Арсеналом" на выезде

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Киевский "Арсенал" проигрывает третью игру подряд
Киевский "Арсенал" проигрывает третью игру подряд / ФК "Арсенал-Киев"

До этого матча "Арсенал-Киев" не побеждал и не забивал голов в УПЛ. Лучшего соперника, чем "Мариуполь", который до этого в четверг, 2 августа, провел 120-минутный матч против "Юргордена" в Лиге Европы, трудно было представить. И один из показателей "канонирам" удалось изменить.

"Арсенал-Киев" – "Мариуполь" 1:2
Голы: Лола, 22 – Фомин, 36 (пен), Борячук, 44

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При этом началось все для команды итальянского наставника Раванелли довольно неплохо – "Арсенал" немало атаковал, и даже наносил удары по воротам. Именно одна из таких атак и привела к голу в ворота "Мариуполя". Лола, или Аурелий Нгейитала в касание замкнул прострел с фланга.

Но радость хозяев поля была недолгой – Николич в собственной штрафной завалил соперника, и арбитр назначил пенальти. Как и в матче против "Юргордена", удар с отметки четко реализовал Фомин.

А потом "Мариуполь" вышел вперед. После подачи с углового игроками "Арсенала", гостям удалось перехватить мяч и выйти в быструю контратаку. Мяч на ход получил Борячук. Выйти один на один на ворота Ситало ему должен был помешать Дубинчак, взамен защитник поскользнулся и упал перед своей штрафной площадкой. Форвард же четко реализовал момент.

Это настолько разозлило Раванелли, что он начал бить по скамейке запасных. Арбитру пришлось его удалить за пределы технической зоны.

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Во втором тайме команды голов не забивали. В "Мариуполя" не было сил атаковать (они и не провели ни одной акцентированной атаки за вторую 45-минутку). "Арсенал-Киев" же, несмотря на попытки сравнять счет, забить так и не сумел.

Это третье подряд поражение для "пушкарей". Они единственная команда, которая пока не заработала ни одного очка в УПЛ. "Мариуполь" же набрал первые очки.

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Теги: Новости Украины ФК Мариуполь ФК Арсенал-Киев УПЛ Новости спорта
Источник: 24 Канал
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