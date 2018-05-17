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"Мариуполь" планирует проводить матчи Лиги Европы в собственном городе

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ФК
ФК "Мариуполь" хочет играть в родном городе в Лиге Европы

Футбольный клуб "Мариуполь" получил право представлять Украину в Лиге Европы. Начинать команда будет с матчей квалификации, а игры планирует проводить на своем стадионе в Мариуполе.

Об этом заявил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин в комментарии Tribuna.com

"Мы очень хотим проводить матчи Лиги Европы в Мариуполе. И нам следует отвечать требованиям регламентных норм УЕФА. Это на матчи квалификационного раунда и плей-офф квалификации", –заявил Санин.

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По словам руководителя "Мариуполя", они подали стадион как место для проведения матчей квалификации лиги Европы.

Пройдет стадион или нет – не могу сказать. Но все, что от нас зависело, чтобы Европа пришла в Мариуполь, мы будем делать. В противном случае это не правильно. Ведь мы завели в наш город большой украинский футбол, а потом "сложить лапки" и говорить, что большой европейский футбол к нам не придет – это не красиво по отношению к болельщикам и жителям города,
– рассказал Санин.

При этом он добавил, что понимает, что матчи группового турнира Лиги Европы, если "Мариуполь" туда пройдет, придется играть на другом стадионе. Ведь стадион "Ильичевец" не будет отвечать критериям. На такой случай руководство клуба договаривалось с "Славутич Ареной" в Запорожье.

"Это недалеко от нас, предварительное согласие было получено как от руководства стадиона, так и от "Зари", чтобы с ними не пересекаться по матчам. Плюс, это стадион, как я знаю, сейчас проходит процедуру аккредитации. Там ребята сделали то, чего не хватало. Я надеюсь, он успешно пройдет аттестацию и получит права на Лигу Европы. Но квалификацию мы хотели бы играть в Мариуполе, а групповой этап рассчитываем проводить в Запорожье. Такова наша позиция", – сказал Санин.

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Стоит добавить, что УЕФА может запретить проводить матчи в Мариуполе из-за близости линии фронта.

Теги: Новости спорта Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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