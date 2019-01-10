"Мариуполь" покинул защитник

Футбольный клуб "Мариуполь" прекратил сотрудничество с защитником Максимом Белым. Причины расторжения соглашения не сообщаются.

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Стоит отметить, что Максим Белый присоединился к "Мариуполю" летом 2017 года. За это время защитник провел за азовцев 27 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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