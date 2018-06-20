"Мариуполь" получил соперника в Лиге Европы
Футбольный клуб "Мариуполь" узнал соперника, с которым сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Согласно жребию, который сосотоялся 20 июня в швейцарском Ньоне, мариупольцы сыграют со шведским клубом "Юргорден".
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Матчи состоятся 26 июля и в 2 августа. Первую игру "Мариуполь" проведет на выезде. Вторую игру комнда проведет на своем стадионе в Мариуполе.
Источник: 24 Канал
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