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      "Шахтер" на выезде разгромил "Мариуполь", Степаненко забил гол-красавец: видеообзор

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      Мариуполь – Шахтер: видео голов, обзор матча
      Мариуполь – Шахтер видео голов / ФК "Шахтер"

      Открывать последний тур чемпионата в 2018 году выпало матчем в Мариуполе, где местная одноименная команда принимала лидера – донецкий "Шахтер". Неожиданности не произошло – фаворит победил.

      Мариуполь – Шахтер 0:3
      Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70

      "Шахтер" еще с первых минут захватил инициативу и взял ворота хозяев поля в осаду. 7 ударов по воротам, 56% владения мячом еще в первом тайме. Но все безрезультатно. Пройти насыщенную оборону "горнякам" не удавалось. Кроме того, надежно в воротах "Мариуполя" действовал Рустам Худжамов.

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      Поэтому за первый тайм важнейшее событие – это травма Дентиньо и выход на замену Марлоса. Игрок национальной сборной Украины вернулся на поле через полтора месяца отсутствия. Впоследствии это возвращение он отметит голом.

      Забить "Шахтеру" удалось аж во втором тайме. При чем что три гола влетели в ворота хозяев поля с разницей в восемь минут. Очередная атака на ворота "Мариуполя", и мяч отлетел к Тарасу Степаненко. Полузащитник решил пробивать в падении через себя, и сделал это довольно удачно – мяч пролетел в дальний угол мимо голкипера. Получилось и эффектно, и эффективно. Стоит отметить, что во время этого гола в штрафной "Мариуполя" находилось восемь игроков азовской команды.

      А уже через две минуты счет стал 0:2. Очередная атака, "Мариуполь" отбивается изо всех сил, но выбить мяч подальше от собственных ворот не удается – Мораес переправляет мяч в ворота с расстояния меньше метра. Это 14-й гол бразильца в 17-ти матчах УПЛ.

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      И именно Мораес ассистировал, когда третий гол в матче забивал Марлос.

      0:3 – "Шахтер" уверенно побеждает "Мариуполь" и остается на первой строчке турнирной таблицы. Именно в роли зимнего чемпиона "горняки" уйдут на перерыв. "Мариуполь" после этого поражения может вылететь из топ-6.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтер ФК Мариуполь
      Источник: 24 Канал
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